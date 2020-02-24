"Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde ilk kura İzmir'de çekildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura İzmir'de çekildi - Son Dakika

"Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde ilk kura İzmir'de çekildi

6 saat önce

Kura çekiminin yapıldığı spor salonundan görüntüler Tribünlerde kura çekimini takip eden vatandaşlar Kura çekimi için topların torbalardan çekilmesi Kendisine ev çıkan vatandaşların sevinci Kuradan ismi çıkan Nezahet Begeç, Kadriye Baruthan, Necla Tırakçı ve İbrahim Yılmaz ile röportaj İZMİR (...

Kura çekiminin yapıldığı spor salonundan görüntüler

Tribünlerde kura çekimini takip eden vatandaşlar

Kura çekimi için topların torbalardan çekilmesi

Kendisine ev çıkan vatandaşların sevinci

Kuradan ismi çıkan Nezahet Begeç, Kadriye Baruthan, Necla Tırakçı ve İbrahim Yılmaz ile röportaj İZMİR ( - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen "Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde ilk kura İzmir'de çekildi.

Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi nde ilk kura İzmir'de çekildi

İbrahim Yılmaz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:44 Kaynak: AA
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