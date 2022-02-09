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BARAJLARDA 1 GÜNDE REKOR ARTIŞ - Son Dakika

BARAJLARDA 1 GÜNDE REKOR ARTIŞ

09.02.2022 09:36
BARAJLARDA 1 GÜNDE REKOR ARTIŞ

İstanbul'da bir günlük yağış barajlara yaklaşık yüzde 8 artış sağlayarak rekor artışa neden oldu. Dün yüzde 68.21 olan doluluk oranı bugün yüzde 76.84 ölçüldü.

İstanbul'da barajlarda doluluk oranı bir günlük yağışla rekor seviyede arttı.

İstanbul'da dün barajların doluluk oranı yüzde 68.21 olarak ölçülmüştü. Kente dün gün boyu yağmur yağdı. Kuvvetli yağışın etkisiyle bu sabah ise doluluk yüzde 76.84 ölçüldü. Geçen yıl Şubat ayında doluluk oranı yüzde 56'lar seviyesindeydi.Son 14 gün sürece bakıldığında ise barajlar kar yağışı ve yağmurun etkisiyle yüzde 22 doldu. 27 Ocak'ta doluluk oranı yüzde 54.64'dü.

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranlarıALİBEYKÖY%66.17BÜYÜKÇEKMECE%71.43DARLIK%74.32ELMALI%100ISTRANCALAR%100KAZANDERE%87.49ÖMERLİ%94.37PAPUÇDERE%85.88SAZLIDERE%44.95

TERKOS%71.03

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Mustafa Aydın, Türkiye, Sigara, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BARAJLARDA 1 GÜNDE REKOR ARTIŞ - Son Dakika


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