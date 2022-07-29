GUANGZHOU - Çin'de Dünya Kaplan Günü - Son Dakika
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GUANGZHOU - Çin'de Dünya Kaplan Günü

29.07.2022 16:46

Her yıl 29 Temmuz'da kutlanan Dünya Kaplan Günü kapsamında, Çin'in Guangzhou kentindeki hayvanat bahçesinde bulunan kaplanlar görüntülendi.

Her yıl 29 Temmuz'da kutlanan Dünya Kaplan Günü kapsamında, Çin'in Guangzhou kentindeki hayvanat bahçesinde bulunan kaplanlar görüntülendi.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangzhou, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GUANGZHOU - Çin'de Dünya Kaplan Günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: GUANGZHOU - Çin'de Dünya Kaplan Günü - Son Dakika
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