Her yıl 931 milyon ton gıda çöpe gidiyor - Son Dakika

2021 Birleşmiş Milletler Çevre Programı Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre, dünya genelinde her yıl yapılan toplam gıda israfı 931 milyon ton olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de her yıl 7.7 milyon tondan fazla gıda israf edilirken, her yıl kişi başına da 93 kilogram yiyeceğin çöpe atıldığı saptandı.

Ajans Press'in, 2021 Birleşmiş Milletler verilerinden elde ettiği bilgilere göre gıda israfı yapan ülkeler ve oranları belli oldu. Böylelikle Türkiye'deki her yıl 7.7 milyon tondan fazla gıda israf edilirken, her yıl kişi başına 93 kilogram yiyeceğin de çöpe atıldığı saptandı. Türkiye bu veri ile kişi başı gıda israfında üçüncü sıraya yerleşirken, ilk sırada yer alan ülke Kongo Cumhuriyeti, ikinci sırada yer alan ülke ise Meksika oldu. Rapora göre, dünya genelinde her yıl yapılan toplam gıda israfı ise 931 milyon ton olarak kayıtlara geçti. 2021 yılının medya yansımasına bakıldığında, bu konu basında sadece 451 haberde yer edinirken, online mecrada 2 bin 132 haberle konuşuldu. Medyada yeteri kadar yansıma bulamayan gıda israfının, önümüzdeki yıllarda daha yüksek seviyerlere çıkacağı öngörüler arasında yer aldı.

Rapora göre, israfın yüzde 61'lik kısmı evlerde, yüzde 26'lık kısmı gıda hizmeti veren yerlerde, yüzde 13'lük kısmı ise gıda satıcılarında meydana geldi. Çiftliklerde ve tedarik zincirlerinde de gıdaların kaybolması sadece yemek artıklarının israfına neden olmadığı, gıdaların yaklaşık üçte birinin de bu şekilde israf edildiğini gösterdi.