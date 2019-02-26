Her Yıl Ar-Ge'ye Yatırım Yapıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin resmi araştırması "İhracatta İlk 1000" ile şirketlerin Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda yer alan verilerine dayanılarak hazırlanan "Ar-Ge 250" araştırmasında Flokser Kimya, "cirosundan AR-GE'ye en fazla pay ayıran şirketler" arasında 9'uncu sırada yer aldı

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olan Flokser, çok çeşitli ürün gruplarıyla farklı sektörlerdeki yüzlerce firmaya hammadde tedarik ediyor. Bakanlık onaylı AR-GE merkezinde bilim, teknoloji ve inovasyonu harmanlayarak yenilikçi ürünler üretiyor ve alternatif çözümler sunuyor.

Araştırma ve geliştirme çalışmalarına her yıl yatırım yapan Flokser Kimya, dünya çapında kabul gören yüksek üretim kapasitesi, yenilikçi yaklaşımı ve poliüretan, poliüre, polyester ürünlerinin kalitesi ile faaliyet gösterdiği alanlarda fark yaratıyor.

AR-GE'ye en fazla pay ayıran şirketler arasında ilk 10'da

Flokser Kimya, 2012 yılından bu yana Türk iş dünyasının Ar-Ge harcamalarının her yıl açıklandığı "AR-GE 250, Türkiye'nin en çok AR-GE harcaması yapan şirketleri" araştırmasında "cirosundan AR-GE'ye en fazla pay ayıran şirketler" arasında yer alıyor. Araştırmaya göre 2017 yılında Türkiye'de 'AR-GE harcama tutarının toplam cirodan aldığı paya göre' Flokser Kimya, yüzde 9 ile 9'uncu sırada yerini aldı.

Uzun yıllara dayanan tecrübesi ve dünya çapında kabul gören üretim standardı ile gerekli tüm kalite belgelerine sahip olduklarını belirten Flokser Kimya Yönetim Kurulu Üyesi Ekin Tükek, "Bugün sektördeki ilk ve tek Bakanlık onaylı Ar-Ge merkezimiz ile kolay temizlenebilen ve insan sağlığına zararsız biyo bazlı kaplama poliüretanlarını Türkiye'de ilk üreten firmayız. İnovatif projelerimizi hayata geçirirken trendleri belirliyor ve müşterilerimize özel ürünler üretiyoruz. Sürekli gelişim ve inovasyon ilkesi, yenilikçi bakış açısı ve sektöre öncülük etme misyonu doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz AR-GE çalışmalarıyla hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarında çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.