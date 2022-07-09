Her yıl aynı manzara! Yaralanan acemi kasaplar soluğu hastanede aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Her yıl aynı manzara! Yaralanan acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

09.07.2022 11:55

Müslüman alemi Kurban Bayramı kutlarken, ülkenin çeşitli yerlerinden kurban keserken yaralanan acemi kasapların görüntüleri gelmeye başladı. Farklı şehirlerde kurban kesmek isterken kendisini yaralayanlar soluğu hastanelerde aldı.

Türkiye genelinde kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu.

ACİLE KOŞTULAR

Adıyaman'da kurban kesmek isterken kendisini yaralayanlar hastanelerde yoğunluk oluşturdu. Adıyaman'da da kurban kesimi sırasında yaralanan kişiler hastanelik oldu. Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, kesim sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle kendilerini yaralandı.

Kayseri'de de kurban kesimi sırasında hayvanın darbesi ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastanelerin acil servisine gelirken bazı vatandaşlar ise ambulanslarla hastanelere sevki sağlandı.

112 Acil Servis ekipleri ve özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

YORUMLAR
500
Türkiye'den Azerbaycan'a kurban yardımı Türkiye'den Azerbaycan'a kurban yardımı Sürpriz kurbanlık duygulandırdı Sürpriz kurbanlık duygulandırdı
Kaynak: AA

Adıyaman, Türkiye, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Her yıl aynı manzara! Yaralanan acemi kasaplar soluğu hastanede aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:50 Kaçan kurbanlık polis ekiplerince yakalandı, şimdi sahibi aranıyor
11:48 Sivas'ta çocuklar kesilen kurbanı en ön sıradan izlediler: Korkuları yüzlerine yansıdı!
11:45 Evine giren hırsızın peşine düştü! Yerini tespit edince de polise yakalattı
11:43 Tokyo Camisi Müslümanlarla doldu taştı! Kalabalık cemaat nedeniyle bayram namazı iki kez kılındı
11:40 Savcı Sayan, akaryakıt istasyonlarının zam fırsatçılığına tepki gösterdi: Devlet bunun hesabını sormalı
11:38 Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine giren Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi
11:34 Sahibinden kaçan koç hastane bahçesini karıştırdı!
11:33 Semti birbirine katan taciz iddiaları! Biri yolda gördüğü kadının fotoğrafını çekti, diğeri komşusunun çocuğunu istismar etti
11:31 Yürek parçalayan vicdansızlık! Yaralı yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler
11:29 Milyonların merakla beklediği EYT'de takvim belli oldu! 2023'den itibaren kademeli emeklilik geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 12:11:20. #1.13#
SON DAKİKA: Her yıl aynı manzara! Yaralanan acemi kasaplar soluğu hastanede aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement