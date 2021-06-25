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Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar - Son Dakika

Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar

25.06.2021 10:03

Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar Evlerinde misafir ettikleri turistler öyle mesajlar bıraktı ki Bursa'da yaşayan bir aile, doğal güzelliği ve şelalesi bulunan köye ziyarete gelen binlerce turisti antika eşyalarla adeta müzeye çevirdikleri evlerinde misafir edip, hiçbir...

Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar

Evlerinde misafir ettikleri turistler öyle mesajlar bıraktı ki

BURSA - Bursa'da yaşayan bir aile, doğal güzelliği ve şelalesi bulunan köye ziyarete gelen binlerce turisti antika eşyalarla adeta müzeye çevirdikleri evlerinde misafir edip, hiçbir ücret talep etmiyor. Özellikle Arap turistler Köse ailesinin evlerinde geçmişe yolculuk yapıyor. Her gelen turist fotoğraf çektirdikleri Köse ailesine güzel mesajlar bırakırken, bugüne kadar 56 tane anı defteri biriktirildi.

Kestel ilçesinin Saitabat köyünde yaşayan Köse ailesi, dedelerinden kalan ve köyden topladıkları antika eşyalarla evlerini müzeye çevirdi. Köyde bulunan şelaleye gelen her yıl binlerce Arap turist Köse ailesinin evini ziyaret ediyor. Aile, turistlere bahçelerinde yetişen meyvelerden ikram ediyor. Ayrıca turistlere evlerinde bulunan antikaları tanıtıp gönüllü turizm elçiliği yapıyorlar. Ailenin evinde misafir kalan Arap turistler, evdeki hatıra defterine burada gördükleri misafirperverlikten duydukları memnuniyeti yazıyor. Ayrıca yazdıkları notun yanına da hediye olarak ülkelerinin para biriminden yapıştırıyorlar. Aile, bu zamana kadar 56 tane defteri dolduran turistlerin yazdığı notları ve para birimlerini hatıra olarak saklıyor. Evin bir köşesini Arap turistlerin evlerinde çektiği fotoğraflarla donatan aile, köylerini ve ülkemizi tanıtmak için çalışıp herkesin takdirini kazanıyor.

Atalarından kalan ve çevrelerinden topladıkları eşyalarla evlerini antika dükkanına çevirdiklerini ifade eden Sevgi Köse, "Saitabat köyünde yaşıyoruz. Burası atadan kalan evimiz. Bizim bu evimize ilk Araplar 15 yıl önce babamın yanına gelmiş. Babam turistlere bal ikram etmiş. Bu turistler her yıl ziyarete gelmeye devam etmişler. Bizim evimize her yıl Arap turist gelmeye başladı. Biz burada onları ağırlayıp meyve ve çay ikramında bulunuyoruz. Evimizdeki antika eşyaları tanıtıp kültürümüzü anlatıyoruz. Arap turistlerden hiç bir ücret talep etmiyoruz. Onlar da burada geçirdikleri güzel zamanlarını ve memnuniyetlerini evimizde bulunan deftere yazıyorlar. Bu zamana kadar 56 tane defterimiz doldu. Turistler notun yanında kendi ülkelerinin para birimlerini de yapıştırıyorlar. Biz bunların hepsini saklıyoruz. Biz ülkemizi ve köyümüzü turistlere tanıtmaktan büyük keyif alıyoruz" dedi.

Her yıl binlerce turisti evlerinde ağırladıklarını belirten Muhammet Köse, "Bizim kapımız herkes açık. Arap ülkelerinden misafirler evimize geliyor. Bize birçok hediye getiriyorlar. Burada çayını ve kahvesini içip gidiyorlar. Evimizin bahçesinde bulunan meyvelerden turistlere ikram ediyoruz. Evimizde bulunan antika eşyaları tanıtıyoruz. Arap turistler bize para vermeye kalkıyor, biz almıyoruz" şeklinde konuştu.

Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar
Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar
Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar
Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar
Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar
Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar
Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar
Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar
Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar
Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar
Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar
Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar
Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar
Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar
Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar
Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar
Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar

Kestel, turist, Bursa, Arap, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar - Son Dakika


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