Jandarma atlı birliği, Kandıra sahillerinde sıkı denetim yapıyor - Son Dakika
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Jandarma atlı birliği, Kandıra sahillerinde sıkı denetim yapıyor

19.08.2022 15:38
Jandarma atlı birliği, Kandıra sahillerinde sıkı denetim yapıyor

Her yıl binlerce turistin uğrak noktası olan Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde jandarma ekipleri denetimlerini artırdı.

Her yıl binlerce turistin uğrak noktası olan Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde jandarma ekipleri denetimlerini artırdı. Sahillerde görev alan atlı asayiş timi, hem ormanlık alanları koruyor hem de vatandaşlara güvenlik konularında uyarılarda bulunuyor.

İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli Valiliği koordinasyonunda, özellikle yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Kandıra'da güvenlik önlemleri alıyor. Ekipler, suda boğulma olaylarını önlemek, orman yangınlarına karşı tedbir almak ve muhtemel asayiş olaylarına zamanında müdahale etmek amacıyla sürekli devriye geziyor.

Jandarmanın atlı ekibi sahillerde

Sahillerde görev alan atlı asayiş timi, devriyeleri sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulunuyor. Hem ormanları koruyan hem de vatandaşların can ve mal kayıpları yaşamasının önüne geçen ekipler, muhtemel asayiş olaylarına da hızla müdahale ediyor. Atlı birlik, vatandaşlardan da ilgi görüyor.

Atlı birliklerin yanı sıra, trafik timleri, jandarma suç araştırma timleri, terörle mücadele, kaçakçılıkça mücadele, istihbarat ekipleri ve asayiş komando unsurları da Kandıra'da denetimlerini sürdürüyor. İlçenin her köşesinde önlem alan ekiplerin, sezon başından bu yana bin 535 devriye faaliyeti icra ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma atlı birliği, Kandıra sahillerinde sıkı denetim yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma atlı birliği, Kandıra sahillerinde sıkı denetim yapıyor - Son Dakika
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