Üye Girişi
Her yıl bu zamanlar tezgâhlarda yerini alırdı şimdi ise... - Son Dakika

Her yıl bu zamanlar tezgâhlarda yerini alırdı şimdi ise...

19.08.2021 11:54
Her yıl bu zamanlar tezgâhlarda yerini alırdı şimdi ise..., System.String[]

Halk arasında 'çingene palamudu' olarak nitelendirilen küçük boydaki palamutlar şu sıralarda ne küçük balıkçı ağlarında, ne de tezgahlarda henüz kendini göstermedi.

Halk arasında 'çingene palamudu' olarak nitelendirilen küçük boydaki palamutlar şu sıralarda ne küçük balıkçı ağlarında, ne de tezgahlarda henüz kendini göstermedi.

Palamudun yağmuru sevmesi, havalarında yağmurlu olmasına rağmen şu sıralar Trabzon açıklarında çingene palamudunun pek görülmediğini belirten balıkçılar bu durumun kendilerini üzdüğünü ancak hamsi için umutlandırdığını söylediler.

Her yıl özellikle Ağustos ayının başlarında çingene palamudunun görüldüğünü şu ana kadar ise pek görülmediğini belirten balıkçılardan Yakup Bektaşoğlu yaklaşık 30 yıldır ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Bektaşoğlu, "Her yıl bu zamanlar çingene palamudu görülürdü ancak bugünlerde pek görülmedi. Havalar yağmurlu geçmesine rağmen böyle olmasına bizde şaşırdık. Bu zamanlar çingene palamudu az da olsa görünürdü şu anda görünmedi. Yaklaşık 30-40 yıldır bu sektördeyim ilk kez bu sene görünmedi biz de şaşırdık.Yeni sezondan umutlarımız var şu anda palamudun görünürde olması gerekirdi. Artık ilerleyen günleri bakacağız. Şu anda mezgit 30-40 TL arası, istavrit 40-50 TL arası barbun 25-30 TL arası somon 50 TL, levrek 50-60 TL arası. Fiyatlar geçmiş günlere nazaran biraz daha düştü diyebiliriz. Şu anda bol geliyor fiyatlar bu nedenle geriledi. Bu sezon özellikle barbun bol geldi. Bu kadar çeşidimizin arasında bir tek palamut görülmedi" dedi.

"Palamudun olmayışı hamsi için umutlarımızı artırdı"

Balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz da palamudun görülmeyişi hamsi için umutlarını artırdığını belirterek "Bu sene ne hikmetse çingene palamudunu hiç göremedik. Palamut yağmurlu havayı sever havalar da çok yağışlı geçmesine rağmen neden böyle oldu bilmiyorum. Genelde Ağustos ayının başlarında çingene palamudu görülürdü şu ana kadar göremedik. Yeni sezonda hamsiden umutluyum. Çünkü bu sene palamudu görmediğimiz için hamside umudumuz arttı. Yaklaşık 10 gün önce mezgit 100 TL'yi görmüştü şimdi 30-35 TL, barbun 25 TL. Balık bu sıralar biraz bolladı" diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Serdar Korkmaz ise çingene palamudunun normalde Temmuz aylarında görülmeye başladığını ifade ederek "Palamut bu sene biraz geç kaldı. Eylül ayında çıkabilir hiç belli olmaz. Normalde çingene palamudu Temmuz ayının ortalarında çıkması lazım. Bu sene biraz geç kaldı. Bazı yıllarda Eylül ayında çıkmaya başlar. Uzun bir dönemdir böyle olduğunu pek hatırlamıyorum bu sene palamut biraz geç kaldı. Yeni sezon için şuanda görüntü pek yok. Şu anda mezgit, barbun ve kültür balıkları var" dedi. - TRABZON

Her yıl bu zamanlar tezgâhlarda yerini alırdı şimdi ise...
Her yıl bu zamanlar tezgâhlarda yerini alırdı şimdi ise...
Her yıl bu zamanlar tezgâhlarda yerini alırdı şimdi ise...
Her yıl bu zamanlar tezgâhlarda yerini alırdı şimdi ise...

Türk Lirası, Trabzon, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Her yıl bu zamanlar tezgâhlarda yerini alırdı şimdi ise... - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi 11:47 ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu 11:35 Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş 11:14 İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş
Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor 11:08 Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti 10:38 Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı 10:02 Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı
Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi 09:59 Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti 09:07 Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti

Son Dakika Haberleri
12:03 Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor
11:46 ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi
11:36 Ozan Tufan'ın veda maçı bu akşam! Sarı-Lacivertliler'in genç kaptanı taraftarlarla son kez buluşacak
11:34 Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu
11:19 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz
11:09 Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı
11:07 THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik
11:07 Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor
10:53 Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet otobüs durağına girdi! O anlar saniye saniye kaydedildi
10:37 Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti
Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor         
12:03
Ozan Tufan'ın veda maçı bu akşam! Sarı-Lacivertliler'in genç kaptanı taraftarlarla son kez buluşacak Ozan Tufan'ın veda maçı bu akşam! Sarı-Lacivertliler'in genç kaptanı taraftarlarla son kez buluşacak         
11:36
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz         
11:20
Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı         
11:10
Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi         
10:39
İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü         
10:18
Serenay Sarıkaya, Serenay Sarıkaya, "Evdeyim bebeğim" notuyla arka arkaya süper mini elbiseli pozlarını paylaştı         
10:00
Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu         
09:44
Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu         
00:45
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
21:05
ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı         
20:51
Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı         
19:39
Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler         
16:55
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 12:09:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Her yıl bu zamanlar tezgâhlarda yerini alırdı şimdi ise... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement