HER YIL DOLUP TAŞAN SULTAN AHMET MEYDANI'NDA KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ - Son Dakika

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HER YIL DOLUP TAŞAN SULTAN AHMET MEYDANI'NDA KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ
35 dakika önce
Ramazan ayında her yıl dolup taşan Sultan Ahmet Meydanı'na, bu yıl koronavirüs nedeniyle sessizlik hakim oldu.
Ramazan ayında her yıl dolup taşan Sultan Ahmet Meydanı'na, bu yıl koronavirüs nedeniyle sessizlik hakim oldu.Her yıl Ramazan ayının gelmesiyle Sultan Ahmet Meydanı, binlerce insanın akınına uğruyordu. Aileleriyle birlikte Sultan Ahmet Meydanı'na akın eden binlerce İstanbullu, meydanda iftar yapıyordu. Tüm dünyada görülen koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu yıl Sultan Ahmet Meydanı'na sessizlik hakim oldu. Daha önceki yıllarda adım atılacak yer olmayan tarihi meydan kuşlara kaldı. Sessizlikten Ramazan boyunca namaz kılmak isteyenlerin boş bırakmadığı Sultan Ahmet Camii ile yerli ve yabancı binlerce turistin gezdiği Ayasofya Müzesi de sessizliğe gömüldü.
- Erok
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 11:48 Kaynak: DHA
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