Her yıl metrelerce karla mücadele eden Bingöllüler kar bekliyor - Son Dakika
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Her yıl metrelerce karla mücadele eden Bingöllüler kar bekliyor

26.11.2022 15:57

Her yıl metrelerce karla mücadele eden Bingöllüler kar bekliyor Her yıl çetin geçen kışı ile adından söz ettiren Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, beklenen kar henüz yağmadı.

Her yıl metrelerce karla mücadele eden Bingöllüler kar bekliyor

BİNGÖL - Her yıl çetin geçen kışı ile adından söz ettiren Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, beklenen kar henüz yağmadı. Vatandaşlar, önceden bu aylarda yağan karın mayıs ayına kadar devam ettiğini söyledi.

Bingöl'ün en soğuk ilçelerinden biri olan ve her yıl çetin geçen kışı ile adından söz ettiren Karlıova ilçesinde, henüz beklenen kar yağışı olmadı. Yüksek rakımlı tepelere ve ilçe merkezine bir defa yağan kar, kasım ayının sonlarına gelinmesine rağmen bekleneni karşılamadı. Önceki yıllarda kasım ayında yağan karın mayısın sonuna kadar devam ettiğini belirten vatandaşlar, mevsimlerin değiştiğini aktardı.

Kasım ayında yağan karın 2 metreyi bulduğu dönemler olduğunu ifade eden vatandaşlardan Ali Bulki, "Eskiden kasım ayında kar yağıyordu, mayıs ayının sonuna kadar ve 2 metreyi buluyordu. Şuan bakıyoruz kar yok ve havalar da ılımlı olmuş. Kasımın sonundayız ve çok hafif bir kar yağışı oldu" dedi.

Kaynak: İHA
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Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Her yıl metrelerce karla mücadele eden Bingöllüler kar bekliyor - Son Dakika

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