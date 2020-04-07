Her Yıl Milyonlarca Turistin Ziyaret Ettiği Madrid'in Boş Sokakları - Son Dakika

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Her Yıl Milyonlarca Turistin Ziyaret Ettiği Madrid'in Boş Sokakları
12 dakika önce
İspanya'nın başkenti Madrid'de Corona nedeniyle kısıtlamaların uygulanmaya başlamasının üzerinden 3 hafta geçmesinin ardından sokaklar yine boş.
İspanya'nın başkenti Madrid'de Corona nedeniyle kısıtlamaların uygulanmaya başlamasının üzerinden 3 hafta geçmesinin ardından sokaklar yine boş
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:47
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