Her yıl motosikleti ile 67 kilometre yol yaparak buraya geliyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Her yıl motosikleti ile 67 kilometre yol yaparak buraya geliyorlar - Son Dakika

Her yıl motosikleti ile 67 kilometre yol yaparak buraya geliyorlar

6 saat önce

Eskişehir'de faaliyet gösteren Eskişehir Motosiklet Grubu üyeleri Bilecik'teki Bozcaarmut Gölet'inde buluştu.

Her yıl motosikleti ile 67 kilometre yol yaparak buraya geliyorlar, System.String[]

Eskişehir'de faaliyet gösteren Eskişehir Motosiklet Grubu üyeleri Bilecik'teki Bozcaarmut Gölet'inde buluştu.


Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Bozcaarmut Gölet'i muhteşem manzarası ile yerli turistlerin uğrak noktası haline gelirken, doğa sevenlerin Bilecik'te en çok ziyaret ettiği yerler arasına girdi. Eskişehir Motosiklet Grubu, 20 üyesi ile her yıl olduğu gibi bu yılda kış mevsiminde Bozcaarmut Gölet'ini ziyaret ederek kış manzarasının tadını çıkardı.


"Bozcaarmut Gölet'i yazın da kışında manzarası ile herkesi büyülüyor"


Eskişehir'den yaklaşık 67 kilometre yol yaparak Bozcaarmut Gölet'ine ulaşan grubun başkanı Faruk Yayla, her yıl bu zamanlar ilçeye geldiklerini belirtti. Yayla, "Bozcaarmut Gölet'i yazın da kışında manzarası ile herkesi büyülüyor. Burayı bütün arkadaşlarımıza ve diğer doğa sporları ile uğraşan herkese tavsiye ediyoruz. Grubumuza üye bütün illerden arkadaşlarımız var, onlarda buraya gelince çok güzel bir yer olduğunu ifade ediyorlar. Burada gelip bir iki hafta kamp yapan arkadaşlarımız var. İlçeye yakın olmasından dolayı malzeme ve gıda maddesi olarak bir eksiklik hissetmiyoruz. İlçe halkı ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin her konuda bizlere yardımcı oluyor" dedi. - BİLECİK

Motosiklet, Pazaryeri, Eskişehir, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu
Okulda şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu Merter'deki büfe İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi Uçaktan yaralı çıkarılan yolcu: Otobüsle götürüyorlar, bu kadarı rezillik

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 17:53:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Her yıl motosikleti ile 67 kilometre yol yaparak buraya geliyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]