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Her yıl olduğu gibi bu yılda Öğrencilerimizin Sınav Heyecanına Ortak Oluyoruz.
26 - 27 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS (TYT- AYT) sınavı için Belediyemiz, öğrencilere ücretsiz servis temin edilecek. Öğrenciler, Belediye önünden alınıp sınav merkezleri olan Şırnak ve Cizre'ye gidiş ve dönüşleri sağlanacaktır. Kayıt Tarihi: 21 - 25 Haziran İletişim: 0486 518 20 22
Her yıl olduğu gibi bu yılda Öğrencilerimizin Sınav Heyecanına Ortak Oluyoruz. Çöp alanı genişletme ve sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor. Kanal Temizleme Çalışmalarımız Devam Ediyor. Ağaçlar için Su Bordürü Çalışmaları Başladı. Çarşı Ağaçlandırma Çalışmalarımız Başladı.
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Her Yıl Olduğu Gibi Bu Yılda Öğrencilerimizin Sınav Heyecanına Ortak Oluyoruz. - Son Dakika