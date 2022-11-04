Antalya'daki bu köyde okul çağında olan yalnızca 2 öğrenci var! Bakanlık, kara yolu ulaşımı olmayan köye her gün tekne gönderiyor - Son Dakika
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Antalya'daki bu köyde okul çağında olan yalnızca 2 öğrenci var! Bakanlık, kara yolu ulaşımı olmayan köye her gün tekne gönderiyor

04.11.2022 01:42

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kaleköy'de yalnızca 2 öğrencinin olması büyük şaşkınlık yarattı. Milli Eğitim Bakanlığı, taşımalı eğitim sistemiyle kara yolu ulaşımının olmadığı köydeki iki çocuğu almak için her gün tekne gönderiyor.

Antalya Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'ndeki Kaleköy'ün karayla bağlantısı bulunmuyor. Her sene çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan turizm cennetine sadece tekneyle ulaşılabiliyor.

SADECE İKİ ÖĞRENCİ VAR!

TRT Haber'de yer alan habere göre ortaokul çağında sadece iki öğrencinin bulunduğu Kaleköy'de Milli Eğitim Bakanlığı taşımalı eğitim sistemi uyguluyor. Öğrenciler her gün tekneyle okullarına götürülüyor.

OKULA TEKNEYLE GİDİYORLAR

Her sabah tekneye binmek için limana inen öğrenciler Üçağız Limanı'na ulaştıktan sonra kendilerini bekleyen minibüsle okullarına ulaştırılıyor.

Demre İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, "Okul olduğu her gün çocuklarımız sabah buradan alıp Üçağız Mahallemize götürüp oradan yine ikinci bir kara yolu servisiyle buraya en yakın mesafede bulunan Çevreli, Bozoğlu Tarkın İlkokulu Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimizi taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Antalya'daki bu köyde okul çağında olan yalnızca 2 öğrenci var! Bakanlık, kara yolu ulaşımı olmayan köye her gün tekne gönderiyor - Son Dakika
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