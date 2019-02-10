Son Dakika Haberleri: Her Yıl Tüketilen 30-35 Milyar Poşet, Ticari Rant Kapısı Olmaya Başladı

Her Yıl Tüketilen 30-35 Milyar Poşet, Ticari Rant Kapısı Olmaya Başladı

23 dakika önce

Hem toprağı, hem de besin zincirini zehirleyen poşetler, ciddi hastalık riskleri barındırıyor.

Her Yıl Tüketilen 30-35 Milyar Poşet, Ticari Rant Kapısı Olmaya Başladı, System.String[]
1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, poşet tüketimini büyük oranda azaltmayı başardı. Ancak TÜKDES Genel Sekreteri Ayşe Gündoğan tarafından yapılan açıklamada, bunun bir rant kapısına dönüşmeye başladığını söyledi.




Sadece % 1'i doğada geri dönüşebilen plastik poşetler, petrol türevi olan materyallerden üretilir. Üstelik bu maddelerin % 99 gibi bir bölümü, doğada bin yıl boyunca çözülmeden kalır. Hem toprağı, hem de besin zincirini zehirleyen poşetler, ciddi hastalık riskleri barındırıyor.




Ticari firmalar, poşet kanununu kötüye kullanıyor

2019 yılından önce; her yıl ortalama 30-35 milyar plastik poşet tüketildiğine değinen Gündoğan; ücretli poşet uygulamasının bu sayıyı düşüreceğine inanıyor.



Normal şartlarda doğaya zarar vermenin önlenmesi için çıkarılan kanun, poşet firmalarının rant alanına dönüşmeye başladı. Aynı poşetin farklı firmalar tarafından farklı fiyatlarla üretildiği yönünde şikayetler artıyor. Gündoğan; poşetlerin aynı fiyatla satılması konusundaki görüşünü de ifade etti.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:15 

Gündoğan, Teknoloji
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