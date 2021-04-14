Her yıl uzun kuyruklar oluyordu, şimdi sokakları sessizliğe büründü - Son Dakika

Her yıl uzun kuyruklar oluyordu, şimdi sokakları sessizliğe büründü

14.04.2021 17:48

Her yıl uzun kuyruklar oluyordu, şimdi sokakları sessizliğe büründü İlk baharda turistlerle dolan Maşukiye'nin sokakları boş kaldı Doğal güzellikleri ile yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kocaeli'nin incisi, en sessiz günlerini yaşıyor Kocaeli'nin Kartepe ilçesi sınırları içerisinde,...

Her yıl uzun kuyruklar oluyordu, şimdi sokakları sessizliğe büründü

İlk baharda turistlerle dolan Maşukiye'nin sokakları boş kaldı

Doğal güzellikleri ile yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kocaeli'nin incisi, en sessiz günlerini yaşıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesi sınırları içerisinde, Samanlı Dağları'nın eteklerindeki saklı güzellikleri ile her yıl binlerce turistin akınına uğrayan Maşukiye, Ramazan ayında alınan korona virüs tedbirleri sebebiyle sessizliğe büründü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde saklı güzellikleriyle dikkat çeken Maşukiye, Samanlı Dağları'nın eteğinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor. Sapanca Gölü'ne yakınlığı ile dikkat çeken ve doğal güzellikleriyle büyüleyen bölge, zipline, ATV turları ve çim kızağı gibi imkanlarıyla macera tutkunlarının ilgisini çekiyor. Her yıl binlerce turistin ziyaretten ettiği Maşukiye, pandeminin etkisiyle Ramazan ayında alınan tedbirler sebebiyle sessizliğe büründü. Restoran ve kafelerin kapanması sonrasında çevre illerdeki turizm şirketleri bölgeye düzenledikleri turları durdurdu. İlkbahar mevsiminde yeşile bürünen ve güzelliği ile dikkat çeken bölge sessizliğe büründü.

"Normalde burada şu an adım atamazdınız"

Maşukiye'nin en güzel dönemde sessizliğe büründüğünü söyleyen Maşukiye Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu, "Maşukiye bizim de hiç alışık olmadığımız derecede sessiz. Bunun en büyük nedeni, tabiki de pandeminin olması. Biz de pandemi de çok etkilendik. Özellikle yasaklar, bölgemizi çok etkiledi. Şu anda Maşukiye'nin en hareketli olan dönemindeyiz. Çiçeklerin açtığı, derelerin yoğun bir şekilde akmaya başladığı, her türlü doğa sesini duyabileceğiniz bir dönem. Ama şu anda çok sakin. İnsanlar dışarı çıkmıyor. Biz de bundan dolayı dertliyiz. Normalde burada şu an adım atamazdınız. Özellikle hafta sonu burası çok yoğun olurdu" dedi.

"Oysaki Ramazan ayında bizim buralar çok hareketli olurdu"

İlkbaharın güzelliklerini görmek isteyen vatandaşların bölgeyi ziyaret edebileceğini ve korona virüs tedbirlerinin alındığını belirten Ejderoğlu, "Dışarıdan çok turist ağırlıyoruz. Şu an buranın güzelliklerini Arap yarımadasından gelen turistler daha çok değerlendiriyor. Türk turistler de hafta sonu kısıtlama olduğu için hafta içi geliyordu. Şu anda Ramazan başladığı için tamamen sessizliğe büründü. Oysaki Ramazan ayında bizim buralar çok hareketli olurdu. İftar sofraları kurulurdu. İftar saatinde müthiş bir yoğunluk yaşanırdı. Düzelir mi, bekleyeceğiz? Bütün herkesi biz Maşukiye'ye bekliyoruz. Herkes pandemi kurallarına uyuyoruz. Devletimizle birlikte iş birliği içerisindeyiz. Baharı yaşamak isteyenler, buyursunlar. Her zaman gelip görebilirler. Biz de insanlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız" diye konuştu.

Her yıl uzun kuyruklar oluyordu, şimdi sokakları sessizliğe büründü
Her yıl uzun kuyruklar oluyordu, şimdi sokakları sessizliğe büründü
Her yıl uzun kuyruklar oluyordu, şimdi sokakları sessizliğe büründü
Her yıl uzun kuyruklar oluyordu, şimdi sokakları sessizliğe büründü

Sapanca Gölü, Maşukiye, Ramazan, Kocaeli, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Her yıl uzun kuyruklar oluyordu, şimdi sokakları sessizliğe büründü - Son Dakika


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