Her yıl yaklaşık 50 milyar dolar enerjiye harcanıyor

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, her sene yaklaşık olarak 50 milyar dolar civarında dövizin enerji için harcandığını, dışarıdan enerji satın alındığını belirterek, yerli ve milli kaynakların enerji kullanma potansiyeline yeterli olmadığını ve bu yüzden enerjini çok dikkatli kullanılmasının gerektiğini ifade etti.



Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, evlerde sağlanacak yüzde 10 enerji tasarrufu ile yılda 132 milyon doların ülke ekonomisine geri kazandırılmasının mümkün olduğu, Türkiye'de enerji üretiminin yılda yüzde 4 ila 5, elektrik tüketiminin ise yüzde 7 ila 8 arttığı kaydedildi.

Türkiye'de bir yılda kişi başı tüketilen enerjinin dörtte üçü ithal edilirken, kişi başı yıllık enerji ithalat fiyatı da 500 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye'de dünya ortalamasını ikiye katlayan elektrik tüketimi artışı, enerjide verimliliğin sağlanmasını zorunlu hale getiriyor. Bu bakımdan evlerde sağlanacak yüzde 10 enerji tasarrufu ile yılda 132 milyon dolar ülke ekonomisine geri kazandırılabileceği ifade ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, her yıl yaklaşık olarak 50 milyar dolar civarında dövizin enerji için harcandığını, dışarıdan enerji satın alındığını belirterek, yerli ve milli kaynakların enerji kullanma potansiyeline yeterli olmadığını ve bu yüzden enerjini çok dikkatli kullanılmasının gerektiğini ifade etti.



Yalçın, enerji olmadan günlük yaşamın sürdürülmesinin neredeyse imkansız olduğunu kaydederek, "Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke pozisyonunda. Her sene yaklaşık olarak 50 milyar dolar civarında dövizi enerji için harcıyoruz, dışarıdan enerji satın alıyoruz. Yerli ve milli kaynaklarımız enerji kullanma potansiyelimize yeterli değil. Bu yüzden enerjiyi çok dikkatli kullanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Enerjide tasarruf yaparak ekonomiye ve bütçemize katkı sağlayabiliriz"



Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulamasının başladığı 2011 yılından itibaren Türkiye'de 1 milyon bina EKB aldığını belirten Yalçın, "Enerjide tasarruf yaparak ekonomiye ve bütçemize katkı sağlayabiliriz. Alacağımız bazı önlemlerle kullandığımız enerjinin en az yüzde 10'unu tasarruf edebiliriz. Enerji denilince akla sadece elektrik gelmemeli. Kullandığımız yakıtlar da bunun içindedir. 2011 yılında başlatılan Enerji Kimlik Belgesi uygulaması bu bakımdan çok önemlidir. Ancak bunun doğru şekilde takibinin yapılması daha önemlidir. Böyle bir kimlik belgesinin uygulamada olması çok faydalıdır" ifadelerini kullandı.



Yalçın, gelecek nesil için daha iyi bir dünya bırakabilmek adına yapacak çok şeylerinin olduğunu ifade ederek, "Var olan bu potansiyel bize miras kaldı. Bunu iyi kullanıp gelecek nesillere devretmek çok önemli. Halkımız enerji tasarrufunda bilinçli olmalıdır. Bunun içinde iyi eğitim programlarının yapılması, kamu spotlarının arttırılması gerekiyor. Bilinçlendirme anaokulu döneminden itibaren yapılması gereken bir süreçtir. Küçük yaştan itibaren bu bilinçle yetişen çocuklar ileride bunu alışkanlık haline getireceğinden enerji tasarrufu konusunda büyük adımlar atılacaktır" yorumunu yaptı.

"Televizyon gibi cihazları bekleme konumunda unutmayın"



"Başta enerji iletim hatları olmak üzere onların iyileştirilmesi, kayıp-kaçağın önlenmesi olmak üzere bazı tedbirler almak mümkündür" diyerek sözlerini sürdüren Prof. Dr. Yalçın, şu ifadeleri kullandı:



"Bazı enerji dağıtım şirketleri evlerde kullanılan elektrikte yoğun olarak kullanılan saatler için farklı fiyatlandırma yapmaktadır. Bunlara dikkat ederek elektriği harcadığımızda tasarruf sağlamış oluruz. İyi bir planlama ve disiplinli bir kontrol ile her türü tedbir mümkün olabilir. Aydınlatma için florasan lamba kullanın. Duş sürenizi 10 dakikaya düşürün. Elektrikli aletlerinizin enerji sınıflarının yüksek olmasına dikkat edin. Televizyon gibi cihazları bekleme konumunda unutmayın.



Evinizi ısıtırken daha iyi bir ısı konforu için evinizi nemlendirin. Ütülerinizin ısısını kumaş cinsine göre en düşük ayarda tutun. Fırında yemek pişirirken fırın kapağını gereğinden fazla açmayın. Bulaşıkları makineye koymadan önce peçete yardımı ile sıyırıp elektrik, su ve deterjandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Buzdolabının mevsimsel ayarlarını zamanında yapmalısınız. Kirli çamaşırlarınızın miktarı az ise ekonomik programda yıkamanızı tavsiye ederim."