Her yolu deniyorlar! 50 liralık 2 banknotun arasına uyuşturucu saklamışlar - Son Dakika
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Her yolu deniyorlar! 50 liralık 2 banknotun arasına uyuşturucu saklamışlar

14.05.2022 10:28

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ekipler, durdukları araçta 50 liralık 2 banknotun arasında uyuşturucu bulundu. Ekipler, uyuşturucu saklayan şüpheli hakkında yasal işlem yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Narlı Mahallesi'nde yol kontrol ve arama faaliyeti yapan ekipler, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurarak arama yaptı.

2 BANKNOTUN ARASINA SAKLAMIŞ

Araçtaki H.N.K (21) üzerinde arama yapan ekipler 50 liralık 2 banknotun arasına gizlenmiş 1 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili H.N.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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KAHRAMANMARAŞ - 50 liralık banknotların arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi KAHRAMANMARAŞ - 50 liralık banknotların arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi AFYONKARAHİSAR - Matkabın içine uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı AFYONKARAHİSAR - Matkabın içine uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Her yolu deniyorlar! 50 liralık 2 banknotun arasına uyuşturucu saklamışlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Her yolu deniyorlar! 50 liralık 2 banknotun arasına uyuşturucu saklamışlar - Son Dakika
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