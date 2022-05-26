"Her Yönüyle Havsa Sempozyumu" başladı - Son Dakika
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"Her Yönüyle Havsa Sempozyumu" başladı

26.05.2022 14:18
"Her Yönüyle Havsa Sempozyumu" başladı

Trakya Üniversitesi (TÜ), Havsa Kaymakamlığı ve Havsa Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen "Her Yönüyle Havsa Sempozyumu", açılış programıyla başladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ), Havsa Kaymakamlığı ve Havsa Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen "Her Yönüyle Havsa Sempozyumu", açılış programıyla başladı.

TÜ Havsa Meslek Yüksekokulunda düzenlenen sempozyumda konuşan Havsa Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

İlçenin her anlamda güçlenmesi için Kaymakamlık olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Geleneklerimizi ve kültürümüzü daha çok güçlendirmek ve kuvvetlendirme istikametinde atılan adımları destekliyoruz. Sosyal geleneklerimizin yanı sıra tarım geleneklerimizin de olduğunu biliyoruz. Akademisyenlerimizin açacağı yolda gösterecekleri hedeflere ilerlemek durumundayız. Çünkü ilim ve bilimin öncülüğünde bir gelişim yaşamak istediğimizi ve bizim buraya talip olduğumuzu belirtmek isterim."

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, sempozyumun ilçenin geleceğine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kendisinin de Havsalı olduğunu anımsatan Gaytancıoğlu, "Üniversiteler bulundukları ilçeye, kente, ülkeye ve hatta dünyaya ışık saçarlar. Bilimi tartışırlar. Tarihe ışık saçarlar, gelecek nesillere örnek olurlar." diye konuştu.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise üniversitenin sadece Edirne'ye değil bölgeye katkı sunduğunu belirtti.

Havsa'da güzel çalışmalar yapıldığını ifade eden Tabakoğlu, "İlçeler de bizim. İlk olarak İpsala'yla başlamıştık bu sempozyumlara. Bugün Her Yönüyle Havsa Sempozyumu'nu gerçekleştiriyoruz. Havsa'da bahçemiz bir laboratuvara dönüştü. Edirne gülü ektik ve geliştirildi. Tıbbi aromatik bitkiler bahçesi kuruldu. Onun yanında Edirne kırmızısı bitkisini yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, ilçenin gelişimine destek sağlayacak çalışmalar yapma gayretinde olduklarını dile getirdi.

Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan da sempozyumun hazırlanmasında destek verenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyum kapsamında hazırlanan sergiler gezildi.

Sempozyumun açılış programına, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplumu kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İlçenin tarihi, ekonomisi ve kültürel değerleriyle ilgili bildirilerin sunulacağı sempozyum, yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Özer Özdemir, Kaymakamlık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Her Yönüyle Havsa Sempozyumu' başladı - Son Dakika


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