Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, dünya genelinde her 2 dakikada 1 kadının rahim ağzı kanserine bağlı hayatını kaybettiğini bildirdi.

Türk Dermatoloji Derneği, başta rahim ağzı kanserleri olmak üzere birçok kanser türüne yol açan ve cinsel yolla bulaşan "Human Papilloma" (HPV) virüsüne dikkati çekmek ve aşılama konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, "Her yönüyle HPV" çalıştayı düzenledi.

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Çalıkoğlu, çalıştay kapsamında düzenlenen basın toplantısında, HPV'nin genital bölgede yaptığı siğillerin dışında, başta rahim ağzı kanserleri olmak üzere baş ve boyun kanserlerine de yol açabilen cinsel yolla buluşan bir hastalık olduğunu söyledi.

Çalıkoğlu, HPV'nin sinsice yayılarak tüm dünyayı tehdit etmeyi sürdürdüğünü vurgulayarak, HPV'nin yaklaşık 200'den fazla türü olduğunu ve yaklaşık 40'ının da genital bölgede hastalık ve kanser yapabildiğine dikkati çekti.

HPV'nin genital siğil ve düşük dereceli hücre çoğalması oluşturanların düşük riskli HPV, yüksek dereceli çoğalması ve kanser oluşturanların ise yüksek riskli HPV olarak isimlendirildiğini anlatan Çalıkoğlu, "HPV, cinsel yolla en sık bulaşan hastalıktır. Erken yaşta başlayan cinsel aktivite ve çok eşlilikle birlikte görülme sıklığı artmaktadır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çalıkoğlu, HPV enfeksiyonunun en çok 17-33 yaş grubunu etkilediğini belirterek, "Kadınlarda rahim ağzı kanseri, kadın kanserleri sıralamasında ve kadın kanserlerine bağlı ölümlerde 4'üncü sırada yer alıyor. Dünya genelinde 2 dakikada bir kadın, rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor." dedi.

"Aşılama yapılmalıdır"

Türk Dermatoloji Derneği Verenoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Kenan Aydoğan ise hastalığın tedavisine ilişkin bilgi verdi.

HPV korunmasında en etkili yöntemlerden birinin aşılama olduğunu belirten Aydoğan, şöyle konuştu:

"HPV aşıları, HPV virüsü ile karşılaşmadan önce 9-12 yaş grubunda yapılmalıdır. Bu yaş grubunda aşı yapılmamışsa, aşının yakalama yaşı olarak kızlarda 13-26, erkeklerde 13-21 yaş arasında olmalıdır. HPV, iş gücü kaybına, depresyon, aksiyete gibi şikayetlerin de ortaya çıkmasına neden olur. Bu konuda mutlaka önlem alınması ve aşılamanın yapılması gereklidir."