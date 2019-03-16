Son Dakika Haberleri: Her Zaman Esnafımızın Yanındayız"

Her Zaman Esnafımızın Yanındayız"

1 saat önce

AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı, "Esnafımız bize güveniyor, biz de esnafımıza güveniyoruz.

Her Zaman Esnafımızın Yanındayız
AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı, "Esnafımız bize güveniyor, biz de esnafımıza güveniyoruz. Her zaman esnafımızın yanındayız. Esnafımızın da vereceği destekle tek yürek olacağız, Altındağ'a hizmet edeceğiz." dedi.

Balcı, esnaf ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, projeleri hakkında bilgi verdi.

Ekonominin bel kemiği olan esnafın yanında olacaklarını belirten Balcı, belediye başkanı olduğunda esnafla istişarelerde bulunacağını bildirdi. Projelerini anlatan Balcı, ulaşım alanında planlandıklarını anlattı. Havalimanı metrosunun Altındağ'dan geçeceğini de ifade eden Balcı, ulaşım sistemini raylı sistemle çözeceklerini dile getirdi.

Siteler bölgesini nefes alır hale getirmek istediklerini söyleyen Balcı, bu bölgede otopark, aydınlatma, sokak ve cadde düzenlemeleri alanlarında çalışmalar yapılacağını aktardı. Balcı, "Esnafımız bize güveniyor, biz de esnafımıza güveniyoruz. Her zaman onların yanındayız. Esnafımızın da vereceği destekle tek yürek olacağız, Altındağ'a hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Ulus, Saman Pazarı, Anafartalar, Çıkrıkçılar Yokuşu, Suluhan Çarşısı gibi alanlardaki ticaret potansiyeline vurgu yapan Balcı, bu bölgelerde de yapılacak çalışmaları anlattı.

Balcı, Kültür Yolu Projesi ile de Altındağ'da ticaret ve turizmin gelişmesinin sağlanacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:26 Kaynak: AA

Asım Balcı, AK Parti, Altındağ, Balcı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Mustafa Göktaş'tan Skandal Sözler: Oy Verin, Cennetin Anahtarı Cebinize Girsin İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutacak Erdoğan, Avrupa Parlamentosunun Türkiye Kararını Eleştirdi: Keşke Öyle Bir Karar Alsalar Bakkaldan Dönerken Dereye Düşen 2 Kardeşten Biri Kayboldu, Diğeri Yaralı Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 23:34:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Her Zaman Esnafımızın Yanındayız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]