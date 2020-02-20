'Hera' ve 'Clan' şampiyonluğa hazırlanıyor - Son Dakika
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'Hera' ve 'Clan' şampiyonluğa hazırlanıyor

7 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde Alman çoban köpeği üreticisi olan Bülent Çorum, 'Hera' ve 'Clan' isimli safkan Alman çoban köpeklerini İzmit'te yapılacak olan 'Alman Çoban Köpeği Irk Standartları Yarışması'na hazırlıyor.

'Hera' ve 'Clan' şampiyonluğa hazırlanıyor, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde Alman çoban köpeği üreticisi olan Bülent Çorum, 'Hera' ve 'Clan' isimli safkan Alman çoban köpeklerini İzmit'te yapılacak olan 'Alman Çoban Köpeği Irk Standartları Yarışması'na hazırlıyor.


Geçirdiği iş kazası sonrası 15 yıldır hobi olarak beslediği Alman çoban köpekleri ile 3 kez Türkiye birincisi olduğunu söyleyen Bülent Çorum, "Biri dişi biri erkek ve bir de yavru 3 tane safkan Alman çoban köpeğim var. Köpeklerimle Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalara katılıyorum. Hera isimli dişi köpeğimle 1 kez, Clan isimli erkek köpeğimle de 2 kez Türkiye birincisi olup, kupayı Silifke'ye getirdim. Şu an önümüzdeki günlerde İzmit'te düzenlenecek olan Türkiye geneli 'Alman Çoban Köpeği Irk Standartları Yarışması'na hazırlanıyorum. Köpeklerimi kendim eğitiyorum. Onlarla çocuklarım gibi ilgileniyorum. Yeniden Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyorum" dedi.


"Sokaklarımızda başı boş köpeklerin gezmesine üzülüyorum" diyen Çorum, "Sokaklarımız köpek kaynıyor. Bunun asıl sorumlusu biz insanlarız. Bir hevesle yavru bir köpek alıyorlar sonra hevesleri geçince o zavallı hayvanları sokağa bırakıyorlar. Kendi kaderine terk ediyorlar. Bu hayvanlara yapılan en büyük eziyettir. Lütfen kimse ömür boyu bakmayacağı bir hayvanı sahiplenmesin" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Silifke, Mersin, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:18 Kaynak: İHA
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