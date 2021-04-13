Herakleia Latmos'da 10 Bin yıllık kalıntılar ziyarete açılıyor - Son Dakika

Toplantı, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Caner Yıldız, Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Çevre Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ve diğer kurum amirlerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Toplantıda, Prof. Dr. Bilal Söğüt Heraklia Latmos Antik Kenti ile ilgili sunum yaptı. Sunumda İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl ile birlikte kalıntıları yerinde incelediklerini, Latmos dağı eteklerinde ve limanda iki ayrı yerleşimden yapılar bulunduğunu, 10 bin yıllık tarihi kalıntılar ve doğal güzellikleri ile bu bölgenin binlerce yıl sonra tekrar dünyaya açılmasının mümkün olduğunu belirtti.

Günümüzden yaklaşık 10 bin yıl öncesine ait başka yerde benzeri olmayan kaya resimleri, Hitit İmparatorluğunun batı sınırını oluşturan yazı, Hellenistik ve Roma Dönemi yapıları, Herakleia'lı çoban Endymion ile Artemis'in geceleri ay ışığında görüştükleri mağara, Bizans Dönemi'nin sağlam yapı ve en zengin freskler, Menteşe Beyliği yapısı, Osmanlı Dönemi eserleri ve mezar taşları ile günümüz özgün evlerinin de örneklerinin verildiği sunumun sonunda Vali Orhan Tavlı tarafından çalışmaların hemen başlanmasının talimatı verildi.

Bu bağlamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı yönergelerine uygun olarak yönlendirme ve bilgilendirme tabelalarının yapılmasına, antik yolların temizlenmesine, belirli alanlarda kurtarma kazılarının yapılmasına, burada bulunan yapıların ve kalıntıların temizlikleri sonrasında gezi yollarının düzenlenmesine, yapıların kolay bir şekilde görülebilir ve gezilebilir olmasının sağlanmasına, tüm bunların dışında çözüm bekleyen diğer sorunların da aşamalı olarak belirli bir plan dahilinde tamamlanmasına karar verildi.