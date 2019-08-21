Herakles Lahdi'nin replikası Antalya Akvaryum'da sergileniyor



ANTALYA Tanıtım Vakfı'nın (ATAV) Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan tarihi eserlere dikkati çekmek ve iadesini sağlamak amacıyla başlattığı 'Eserler ait olduğu yerde güzeldir' projesi kapsamında, 2017 yılında İsviçre'den Antalya'ya getirilen Herakles Lahdi'nin replikası, Antalya Aquarium'un önünde sergilenmeye başladı.

Antalya Aquarium'un fuaye alanında düzenlenen açılış törenine ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Aquarium Genel Müdürü İsmail Arık, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel ve replikayı hazırlayan arkeolog Mustafa Samur katıldı.

LAHDİN ASLI ANTALYA MÜZESİ'NDE

Açılışta konuşan ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, 1960'lı yıllarda Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nden kaçırılan Herakles Lahdi'nin, 2010 yılında İsviçre'de bulunduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 7 yıl süren hukuk mücadelesi sonunda, 2017 yılında Herakles Lahdi'nin getirilerek, Antalya Müzesi'nde sergilenmeye başladığını belirten Ege, yurt dışına kaçırılan çok sayıda tarihi eserin olduğuna işaret etti. Yeliz Gül Ege, 'Eserler ait olduğu yerde güzeldir' projesiyle Antalya'dan götürülüp, yurt dışındaki müzelerde sergilenen Nereidler Anıtı, Pavaya Lahti, Harpy Anıtı, Ksanthos Anıtı, Trysa Heroonu, Myra Kaya Mezar Kabartması, Sion Definesi ve Thyke Heykeli'nin iadesinin sağlanması için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Projenin ilk aşamasında Antalya Havalimanı Dış Hatlar Teminali'nin çıkışına Nereidler Anıtı'nın replikasının konulduğunu vurgulayan Ege, "2017 yılında iadesi sağlanan Herakles Lahdi'nin replikası yılda 1 milyon kişi tarafından ziyaret edilen Antalya Aquarium fuaye alanında, kentin tanıtımına katkı koyacak" dedi.

KAÇIRILAN ESERLER

Herakles Lahdi replikasının yanına broşürler ve bilet üstüne bastırılan QR kodlarıyla projenin aktarıldığını anlatan Ege, kaçırılan eserlerin iadesi için 'change.org'da sürdürülen imza kampanyasına da destek istedi. Antalya'dan kaçırılan 8 eserden biri olan Thyke heykelinin, Brüksel Kraliyet Müzesi'nde sergilendiğini hatırlatan Ege, eserin iadesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

YAKLAŞIK 6 BİN 400 İMZAYA ULAŞILDI

Eserlerin iadesi için başlattıkları imza kampanyasında 6 bin 385 imzaya ulaşıldığını ifade eden Ege, şunları söyledi:

"Yılda bir milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan Akvaryum'da, proje ile ilgili hazırlanan broşürler ve biletlerin üstüne bastırılan 'QR' kodları ile imza kampanyamıza destek isteyeceğiz. İmza sayısı bir milyona ulaştığında, imzaları UNESCO ile paylaşacağız. ATAV, bu proje ile kamuoyu bilinci oluşturmayı ve bakanlığın yurt dışına götürülen eserlerin iadesi için yaptığı çalışmalara katkı vermeyi amaçlıyor."

BİLETLERE ANIT RESMİ BASILDI

Antalya Aquarium Genel Müdürü İsmail Arık, akvaryumu yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiğini, ziyaretçilere tarihi bir değeri aşılamak için proje kapsamında Nereidler Anıtı'nın fotoğrafını biletlere bastıklarını söyledi. Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar da yurt dışına kaçırılan eserler hakkında bakanlığın uzun yıllar çalışma yaptığını anlattı. Acar, "Özel birimler oluşturuldu, müzayedeler takip ediliyor. Çok büyük mücadeleler veriliyor, avukat paraları ödeniyor. Antalya Tanıtım Vakfı'mız ve yerel dinamikler burada fikir ortaya koyarak, Antalya'dan yurt dışına kaçırılan 8 eserin yurt içine getirilmesi konusunda kampanya başlatıldı" dedi.



- Antalya