Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig

6 saat önce

Salon: Ankara DSİ EtlikHakemler: Fatih Güler, Ahmet Taner İbin, Münevver ÖzemreBOTAŞ: Eldebrink 6, Büşra Akbaş 4, Holingsvorth 10, Marina Bas 10, Abdi 7, Melis Gülcan 1, Hatice Pelin Gülçelik 4, Moorer 2, Şenay ZeybekFenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 11, Iagupova 21, Zandalasini 7,...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig, System.String[]

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Fatih Güler, Ahmet Taner İbin, Münevver Özemre

BOTAŞ: Eldebrink 6, Büşra Akbaş 4, Holingsvorth 10, Marina Bas 10, Abdi 7, Melis Gülcan 1, Hatice Pelin Gülçelik 4, Moorer 2, Şenay Zeybek

Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 11, Iagupova 21, Zandalasini 7, Stokes 4, Gonzales, Williams 14, Ayşe Cora, Sevgi Uzun, Tuğçe Canıtez 5

1. periyot: 12-18

Devre: 19-38

3. periyot: 33-54

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda BOTAŞ'ı 62-44 mağlup etti.

Öznur Kablo, Ahmet Taner, Fatih Güler, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:12 Kaynak: AA
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