Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig

6 saat önce

Salon: Ankara DSİ EtlikHakemler: Aydın Karaçam, Göksun Öz, Hande Öztürk BOTAŞ: Eldebrink 17, Melis Gülcan 19, Büşra Akbaş 10, Holingsvorth 11, Abdi 3, Senay Zeybek, Moorer 3, Marina Bas 4Bellona Kayseri Basketbol: Davis 24, Ayşegül Günay Aladağ 4, Kübra İmren Siyahdemir, Ivankovic 6, Burke...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig, System.String[]

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Aydın Karaçam, Göksun Öz, Hande Öztürk


BOTAŞ: Eldebrink 17, Melis Gülcan 19, Büşra Akbaş 10, Holingsvorth 11, Abdi 3, Senay Zeybek, Moorer 3, Marina Bas 4

Bellona Kayseri Basketbol: Davis 24, Ayşegül Günay Aladağ 4, Kübra İmren Siyahdemir, Ivankovic 6, Burke 16, Manolya Kurtulmuş 9, Gülse Uğur, Nazlı Bircan Gökdemir 2

1. periyot: 19-19

Devre: 38-31

3. periyot: 55-47

Beş faulle çıkan: 39.05 Büşra Akbaş (BOTAŞ)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında BOTAŞ, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 67-61 mağlup etti.

basketbol, Kayseri, Ankara, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:20 Kaynak: AA
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