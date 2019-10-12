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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Umut Özgün Ergün, Hakan GereyCanik Belediyespor: Dilan Çalış 12, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Külekçi 8, Neslihan Demir 14, Kayra Güler Sağlam 8, Elif Korkut 2, Bilgesu ErduranAdana Basketbol: Sera Özelçi 8, Ivashchanka 8, Sevgi Tonguç...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Umut Özgün Ergün, Hakan Gerey

Canik Belediyespor: Dilan Çalış 12, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Külekçi 8, Neslihan Demir 14, Kayra Güler Sağlam 8, Elif Korkut 2, Bilgesu Erduran

Adana Basketbol: Sera Özelçi 8, Ivashchanka 8, Sevgi Tonguç 9, Babkina 11, Melis Uçar 12, Prince 21, Nur Nihan Dabakoğlu 15, Nuran Tutsak 5, Sinem Taştan, Tuğçe Mirel 4

1. Periyot: 12-26

Devre: 27-50

3. Periyot: 35-72

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Adana Basketbol deplasmanda Canik Belediyespor'u 93-44 yendi.

Neslihan Demir, basketbol, Korkut, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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