Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Umut Özgün Ergün, Hakan Gerey
Canik Belediyespor: Dilan Çalış 12, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Külekçi 8, Neslihan Demir 14, Kayra Güler Sağlam 8, Elif Korkut 2, Bilgesu Erduran
Adana Basketbol: Sera Özelçi 8, Ivashchanka 8, Sevgi Tonguç 9, Babkina 11, Melis Uçar 12, Prince 21, Nur Nihan Dabakoğlu 15, Nuran Tutsak 5, Sinem Taştan, Tuğçe Mirel 4
1. Periyot: 12-26
Devre: 27-50
3. Periyot: 35-72
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Adana Basketbol deplasmanda Canik Belediyespor'u 93-44 yendi.