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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Metro EnerjiHakemler: Tekin Özübir, Serdar Saraç, Kerem YılmazFenerbahçe Öznur Kablo: Lebrato 6, Sevgi Uzun 8, Iagupova 21, Tuğçe Canıtez 8, Williams 20, Ayşe Cora 9, Olcay Çakır Turgut 4, Esra Ural Topuz 6, Zandalasini 11, Stokes 4, Doğa AdıcanBeşiktaş TRC İnşaat: Anderson 20, Bogicevic...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Tekin Özübir, Serdar Saraç, Kerem Yılmaz

Fenerbahçe Öznur Kablo: Lebrato 6, Sevgi Uzun 8, Iagupova 21, Tuğçe Canıtez 8, Williams 20, Ayşe Cora 9, Olcay Çakır Turgut 4, Esra Ural Topuz 6, Zandalasini 11, Stokes 4, Doğa Adıcan

Beşiktaş TRC İnşaat: Anderson 20, Bogicevic 2, Snytsina 13, Bahar Çağlar, Nisa Yalçın 4, Melek Uzunoğlu 3, Melisa Korkmaz 9, Elif Emirtekin, Middleton, Elif Bayram 3, Egesu Kurtyemez, Yağmur Yıldız

1. Periyot: 27-13

Devre: 51-25

3. Periyot: 75-43

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Öznur Kablo, konuk ettiği Beşiktaş TRC İnşaat'ı 43 sayı farkla 97-54 yendi.

Karşılaşmaya hücumda ve savunmada etkili başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, Sevgi Uzun'un iç ve dış atışlardan ürettiği sayılarla 4. dakikada farkı 7 sayıya (12-5) çıkardı. Hücumlardan boş dönen Beşiktaş TRC İnşaat karşısında etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, Williams'ın pota altından arka arkaya kaydettiği sayılarla farkı açtı ve ilk çeyreği 27-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte kötü hücum eden ve basit top kayıpları yapan Beşiktaş TRC İnşaat karşısında Fenerbahçe Öznur Kablo, Esra Ural Topuz'un pota altından Zandalasini'nin de dış atışlardan kaydettiği basketlerle farkı açmaya devam etti ve soyunma odasına 51-25 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ve Tuğçe Canıtez ile Ayşe Cora'nın sayılarıyla final periyoduna 75-43 önde giren Fenerbahçe Öznur Kablo, sahadan da 97-54 galip ayrıldı.

Tuğçe Canıtez, Öznur Kablo, Sevgi Uzun, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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