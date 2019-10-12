Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Engin Sarı, Göksun Öz, Hande Öztürk
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Rodriguez Manso 4, Melis Talay 4, Nia Coffey 17, İlayda Güner 7, Gabriela Margienean 31, Meltem Avcı, Şevval Akalan 12,
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 11, Marica Gajıc 11, Closkey Peters 15, Gizem Başaran 3, Ben Abdelkader 25, Özge Yavaş 8, Hülya Çoklar, Ayleen Magarity 4, Gülşah Gümüşay, Melike Tuğba Oral 3
1. Periyot: 17-12
Devre: 35-33
3. Periyot: 49-53
Normal süre: 70-70
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u normal süresi 70-70 biten maçta 80-75 mağlup etti.