Son Dakika Haberleri: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

32 dakika önce

Salon: Ahmet CömertHakemler: Uğur Özen, İsmail Binbir, Niyazi Yasin KahramanBeşiktaş TRC İnşaat: Anderson 32, Elif Emirtekin 8, Snytsina 20, Bahar Çağlar 21, Bogicevic 4, Melisa Korkmaz, Middleton, Melek Uzunoğlu 3, Elif Bayramİzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 17, Ezgi Manlacı 3, Cado 22,...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Uğur Özen, İsmail Binbir, Niyazi Yasin Kahraman

Beşiktaş TRC İnşaat: Anderson 32, Elif Emirtekin 8, Snytsina 20, Bahar Çağlar 21, Bogicevic 4, Melisa Korkmaz, Middleton, Melek Uzunoğlu 3, Elif Bayram

İzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 17, Ezgi Manlacı 3, Cado 22, Özge Kavurmacıoğlu 12, Grigalauskyte 13, Talbert 15, Yasemin Güneş, Melek Yusufoğlu 4, Gamze Takmaz 3

1. Periyot: 20-27

Devre: 40-43

3. Periyot: 61-62

Normal süre: 81-81

Beş faulle çıkan: 39.03 Talbert (İzmit Belediyespor)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında İzmit Belediyespor, normal süresi 81-81 tamamlanan ve uzatmaya giden maçta deplasmanda Beşiktaş TRC İnşaat'ı 89-88 yendi.

Bahar Çağlar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray-Real Madrid maçını Daniele Orsato yönetecek!
Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalıştı Falcao, parasını alamadığı için oynamıyor iddiası! Oy kullanan Pascal: Ben yaşlandım, oğlum futbolcu olarak geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 15:59:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]