Salon: Ankara DSİ Etlik
Hakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağlı, Anıl Veziroğlu
BOTAŞ: Cansu Köksal, Peddy 13, Fagbenle 16, Mitchell 28, Hollingsvorth 2, Büşra Akbaş 5, Melis Gülcan, Marina Baş
Galatasaray: Işıl Alben 9, Tilbe Şenyürek 11, Hartley 23, Cuic 9, Macaulay 16, İnci Güçlü 2, Sinem Ataş 5, Şerife Alperi Onar, Sude Yılmaz 1, Meltem Yıldızhan
1. periyot: 21-13
Devre: 34-36
3. periyot: 48-63
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda BOTAŞ'ı 76-64 mağlup etti.