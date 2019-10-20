Son Dakika Haberleri: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

34 dakika önce

Salon: Ankara DSİ EtlikHakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağlı, Anıl VeziroğluBOTAŞ: Cansu Köksal, Peddy 13, Fagbenle 16, Mitchell 28, Hollingsvorth 2, Büşra Akbaş 5, Melis Gülcan, Marina BaşGalatasaray: Işıl Alben 9, Tilbe Şenyürek 11, Hartley 23, Cuic 9, Macaulay 16, İnci Güçlü 2, Sinem Ataş...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağlı, Anıl Veziroğlu

BOTAŞ: Cansu Köksal, Peddy 13, Fagbenle 16, Mitchell 28, Hollingsvorth 2, Büşra Akbaş 5, Melis Gülcan, Marina Baş

Galatasaray: Işıl Alben 9, Tilbe Şenyürek 11, Hartley 23, Cuic 9, Macaulay 16, İnci Güçlü 2, Sinem Ataş 5, Şerife Alperi Onar, Sude Yılmaz 1, Meltem Yıldızhan

1. periyot: 21-13

Devre: 34-36

3. periyot: 48-63

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda BOTAŞ'ı 76-64 mağlup etti.

Cansu Köksal, Önder Yılmaz, Marina, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayserispor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
Galatasaray-Real Madrid maçını Daniele Orsato yönetecek! Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalıştı Falcao, parasını alamadığı için oynamıyor iddiası!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 17:49:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]