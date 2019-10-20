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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

36 dakika önce

Salon: AntakyaHakemler: Kerem Yılmaz, Halil Erkoç, Alican AlıcıHatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Özge Yavaş 4, Gajic 14, İdil Türk 6, Kardelen Gezgin, Peters 16, Hülya Çoklar 6, Magarity 10, Dürdane Gülşah Gümüşay 3, Gizem Başaran 14, Ben Abdelkader 19, Melike Tuğba Oral...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Antakya

Hakemler: Kerem Yılmaz, Halil Erkoç, Alican Alıcı

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Özge Yavaş 4, Gajic 14, İdil Türk 6, Kardelen Gezgin, Peters 16, Hülya Çoklar 6, Magarity 10, Dürdane Gülşah Gümüşay 3, Gizem Başaran 14, Ben Abdelkader 19, Melike Tuğba Oral 5

Canik Belediyespor: Dilan Çelik 11, Madden 13, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Külekçi, Harris 22, Neslihan Demir, Trajchevska 12, Kayra Güler Sağlam

1.Periyot: 32-13

Devre: 52-18

3.Periyot: 75-37

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Canik Belediyespor'u 97-58 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Kerem Yılmaz, İdil, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:28 Kaynak: AA
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