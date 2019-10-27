Salon: Metro Enerji
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Egemen Ercan, Nihat Çetin
Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 9, Iagupova 9, Sevgi Uzun, Tuğçe Canıtez 2, Williams 8, Ayşe Cora 2, Esra Ural Topuz 8, Zandalasini 7, Lebrato 13, Stokes 4
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gajic 9, Abdelkader 15, Gizem Başaran 6, Özge Yavaş 2, Peters 16, Magarity 6, Hülya Çoklar 2, Dürdane Gülşah Gümüşay, Melike Tuğba Oral, Asena Yalçın 3
1. Periyot: 14-18
Devre: 27-32
3. Periyot: 42-38
Beş faulle çıkan: 39.59 Özge Yavaş (Hatay Büyükşehir Belediyespor)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 62-59 mağlup etti.
Bu sonuçla Fenerbahçe Öznur Kablo, ligde 3. galibiyetini aldı. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise ilk mağlubiyetini yaşadı.