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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

30 dakika önce

Salon: Metro EnerjiHakemler: Orkun Yurtdaş, Egemen Ercan, Nihat ÇetinFenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 9, Iagupova 9, Sevgi Uzun, Tuğçe Canıtez 2, Williams 8, Ayşe Cora 2, Esra Ural Topuz 8, Zandalasini 7, Lebrato 13, Stokes 4Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gajic 9, Abdelkader 15,...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Egemen Ercan, Nihat Çetin

Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 9, Iagupova 9, Sevgi Uzun, Tuğçe Canıtez 2, Williams 8, Ayşe Cora 2, Esra Ural Topuz 8, Zandalasini 7, Lebrato 13, Stokes 4

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gajic 9, Abdelkader 15, Gizem Başaran 6, Özge Yavaş 2, Peters 16, Magarity 6, Hülya Çoklar 2, Dürdane Gülşah Gümüşay, Melike Tuğba Oral, Asena Yalçın 3

1. Periyot: 14-18

Devre: 27-32

3. Periyot: 42-38

Beş faulle çıkan: 39.59 Özge Yavaş (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 62-59 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Öznur Kablo, ligde 3. galibiyetini aldı. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Büyükşehir Belediyespor, Öznur Kablo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:32 Kaynak: AA
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