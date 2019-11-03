Son Dakika Haberleri: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

7 saat önce

Salon: Servet Tazegül Hakemler: Uğur Özen, İzel Deniz Pehlivan, Umut Özgün ErgünGelecek Koleji Çukurova Basketbol: Fatmanur Karakaş 2, Gökşen Fitik 7, Coffey 17, Meltem Avcı 6, Marginean 5, Rodriguez 18, Melis Talay 9, Şevval Akalan 2, İlayda Güner 6Galatasaray: Sinem Ataş 2, Işıl Alben 3,...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Servet Tazegül


Hakemler: Uğur Özen, İzel Deniz Pehlivan, Umut Özgün Ergün

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Fatmanur Karakaş 2, Gökşen Fitik 7, Coffey 17, Meltem Avcı 6, Marginean 5, Rodriguez 18, Melis Talay 9, Şevval Akalan 2, İlayda Güner 6

Galatasaray: Sinem Ataş 2, Işıl Alben 3, Hartley 21, Tilbe Şenyürek 21, Macaulay 21, Meltem Yıldızhan, Şerife Onar 9, Sude Yılmaz 4, İnci Güçlü

1. Periyot: 19-16

Devre: 33-38

3. Periyot: 53-59

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 81-72 yendi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcuların performansları göz doldurdu
Ali Koç, Kayserispor maçında heyecandan yerinde duramadı! Maçtan sonra Jahovic ile Veysel Sarı birbirine girdi! Çağlar kilidi açtı, Leicester kazandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 23:23:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]