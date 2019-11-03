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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Fatih Güler, Halil Erkoç, Nihat ÇetinBeşiktaş TRC İnşaat: Melisa Korkmaz 5, Bahar Çağlar 6, Snytsina 12, Anderson 26, Middleton 6, Bogicevic 2, Elif BayramÇankaya Üniversitesi: White 14, Tuğçe İnöntepe 8, Bahar Öztürk 8, Putnina 7, Goodlett...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Fatih Güler, Halil Erkoç, Nihat Çetin

Beşiktaş TRC İnşaat: Melisa Korkmaz 5, Bahar Çağlar 6, Snytsina 12, Anderson 26, Middleton 6, Bogicevic 2, Elif Bayram

Çankaya Üniversitesi: White 14, Tuğçe İnöntepe 8, Bahar Öztürk 8, Putnina 7, Goodlett 21, Derin Yaya 2

1. Periyot: 18-10

Devre: 31-33

3. Periyot: 46-47

Beş faulle çıkan: 39.40 Melisa Korkmaz (Beşiktaş TRC İnşaat)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Beşiktaş TRC İnşaat'ı 60-57 yendi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:52 Kaynak: AA
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