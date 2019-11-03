Salon: Ankara DSİ Etlik
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Seyhan Topaloğlu, Niyazi Yasin Kahraman
BOTAŞ: Mitchell 20, Büşra Akbaş 6, Cansu Köksal 16, Holingsvorth, Fagbenle 3, Marina Baş 5, Melis Gülcan 19, Hatice Pelin Gülçelik 7, Peddy 10, Şenay Zeybek 2, Işılay Eğin 2
Samsun Canik Belediyespor: Kayra Güler Sağlam, Madden 4, Aysu Keskin 4, Fatma Dilara Azaklı, Harris 7, Trajchevska 3, Dilan Çelik 11, Bilgesu Erduran, Neslihan Demir 2
1. Periyot: 11-11
Devre: 36-20
3. Periyot: 62-26
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında BOTAŞ, Samsun Canik Belediyespor'u 90-31 mağlup etti.