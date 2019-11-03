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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: AntakyaHakemler: Tunçtan Durmuşcan, Abdullah İlik, Alper ElçikocaHatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 4, Özge Yavaş 5, Gajic 20, İdil Türk 3, Peters 8, Hülya Çoklar, Magarity 9, Dürdane Gülşah Gümüşay 1,Gizem Başaran 8, Ben Abdelkader 18 Melike Tuğba Oralİzmit Belediyespor:...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Antakya

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Abdullah İlik, Alper Elçikoca

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 4, Özge Yavaş 5, Gajic 20, İdil Türk 3, Peters 8, Hülya Çoklar, Magarity 9, Dürdane Gülşah Gümüşay 1,Gizem Başaran 8, Ben Abdelkader 18 Melike Tuğba Oral

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 14, Ezgi Manlacı, Talbert 6, Williams 14, Yasemin Güneş, Gizem Yavuz 8, Grigalauskyte 9, Nazlı Bircan Gökdemir, Cado 16, Gamze Takmaz, Melek Yusufoğlu

1. Periyot: 22-11

Devre: 39-20

3. Periyot: 62-33

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, evinde İzmit Belediyespor'u 76-67 yendi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:28 Kaynak: AA
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