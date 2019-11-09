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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Nazlı Çisil Güngör, Yiğit Gönültaş, Ahmet Murat ArıkanlıSamsun Canik Belediyespor: Nikolic 8, Dilan Çelik 5, Madden 14, Fatma Dilara Azaklı 2, Saadet Aysu Keskin 2, Harris 30, Trajchevska 6, Kayra Güler Sağlam 9, Neslihan KülekçiGelecek Koleji Çukurova...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Nazlı Çisil Güngör, Yiğit Gönültaş, Ahmet Murat Arıkanlı

Samsun Canik Belediyespor: Nikolic 8, Dilan Çelik 5, Madden 14, Fatma Dilara Azaklı 2, Saadet Aysu Keskin 2, Harris 30, Trajchevska 6, Kayra Güler Sağlam 9, Neslihan Külekçi

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Fatmanur Karakaş 3, Manso 18, Melis Talay 5, Gökşen Fitik 13, Coffey 21, Meltem Avcı 8, Feride Şevval Akalan 2, İlayda Güner 10, Marginean 2

1. Periyot: 20-26

Devre: 32-40

3. Periyot: 55-63

Beş faulle çıkanlar: 28.22 Trajchevska, 37.19 Madden, 37.21 Saadet Aysu Keskin (Samsun Canik Belediyespor)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 82-76 mağlup etti.

Canik Belediyespor, Aysu Keskin, Ahmet Murat, Çukurova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:16 Kaynak: AA
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