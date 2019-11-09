Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 82-76 mağlup etti.

Beş faulle çıkanlar: 28.22 Trajchevska, 37.19 Madden, 37.21 Saadet Aysu Keskin (Samsun Canik Belediyespor)

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