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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

7 saat önce

Salon: Ahmet CömertHakemler: Tekin Özübir, Mustafa Akıllıoğlu, Alican AlıcıGalatasaray: Işıl Alben 4, Hartley 36, Macaulay 6, Meltem Yıldızhan 2, Tilbe Şenyürek 6, Şerife Alperi Onar 3, Sude Yılmaz 3, Sinem Ataş 7, İnci Güçlü 2Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 10, Willams 22, Kübra...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Tekin Özübir, Mustafa Akıllıoğlu, Alican Alıcı

Galatasaray: Işıl Alben 4, Hartley 36, Macaulay 6, Meltem Yıldızhan 2, Tilbe Şenyürek 6, Şerife Alperi Onar 3, Sude Yılmaz 3, Sinem Ataş 7, İnci Güçlü 2

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 10, Willams 22, Kübra Erat 15, Ervin 6, Vaughn 7, Manolya Kurtulmuş 6, Miray Şahin, Slonjsak

1. Periyot: 11-23

Devre: 33-40

3. Periyot: 46-50

Beş faulle oyundan çıkan: 36.20 Nihan Demirkol (Birevim Elazığ İl Özel İdare)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 69-66 yendi.

Galatasaray, ligde oynadığı 4. maçını da kazanırken, Elazığ temsilcisi ilk yenilgisini aldı.

Tekin Özübir, Sinem Ataş, Işıl Alben, Elazığ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:32 Kaynak: AA
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