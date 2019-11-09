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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

7 saat önce

Salon: Kadir HasHakemler: Turgut Işık, Cemil Uygül, Seda EsenBellona Kayseri Basketbol: Beril Albayrak 5, Ayşegül Günay Aladağ 2, Gizem Sezer, Gamze Zeren, Ivankovic 15, Burke 24, Gülse Uğur 2, Perisa 4, Kübra Siyahdemir 5, Barbee 20Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Özge Yavaş 6,...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Kadir Has

Hakemler: Turgut Işık, Cemil Uygül, Seda Esen

Bellona Kayseri Basketbol: Beril Albayrak 5, Ayşegül Günay Aladağ 2, Gizem Sezer, Gamze Zeren, Ivankovic 15, Burke 24, Gülse Uğur 2, Perisa 4, Kübra Siyahdemir 5, Barbee 20

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Özge Yavaş 6, Gajic 8, İdil Türk, Peters 15, Hülya Çoklar, Magarity 2, Dürdane Gülşah Gümüşay 2, Gizem Başaran 6, Ben Abdelkader 12, Melike Tuğba Oral 5

1. Periyot: 20-8

Devre: 40-21

3. Periyot: 60-37

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında Bellona Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 77-59 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Turgut Işık, basketbol, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:00 Kaynak: AA
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