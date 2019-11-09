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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Metro EnerjiHakemler: Tunçtan Durmuşcan, Halil Erkoç, Sedef YarıcıFenerbahçe Öznur Kablo: Zandalasini 11, Olcay Çakır Turgut 6, Tuğçe Canıtez 8, Williams 13, Iagupova 18, Stokes, Anna Cruz, Ayşe Cora, Sevgi Uzun, Esra Ural TopuzBOTAŞ: Peddy 8, Cansu Köksal 6, Mitchell 10, Fagbenle...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Halil Erkoç, Sedef Yarıcı

Fenerbahçe Öznur Kablo: Zandalasini 11, Olcay Çakır Turgut 6, Tuğçe Canıtez 8, Williams 13, Iagupova 18, Stokes, Anna Cruz, Ayşe Cora, Sevgi Uzun, Esra Ural Topuz

BOTAŞ: Peddy 8, Cansu Köksal 6, Mitchell 10, Fagbenle 8, Holingsvorth 10, Büşra Akbaş 3, Melis Gülcan 1, Marina Baş 2

1. Periyot: 17-7

Devre: 31-21

3. Periyot: 45-31

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında BOTAŞ'ı 56-48 yendi.

Öznur Kablo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:04 Kaynak: AA
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