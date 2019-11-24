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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Dağder Dağlı, Ahmet Kemal Digilli, Münevver ÖzemreBeşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 13, Bahar Çağlar 7, Elif Bayram 1, Anderson 32, Snytsina 10, Melek Uzunoğlu, Melisa Korkmaz 7, Middleton 10, Elif Emirtekin 7Birevim Elazığ İl Özel İdare:...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Dağder Dağlı, Ahmet Kemal Digilli, Münevver Özemre

Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 13, Bahar Çağlar 7, Elif Bayram 1, Anderson 32, Snytsina 10, Melek Uzunoğlu, Melisa Korkmaz 7, Middleton 10, Elif Emirtekin 7

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 8, Williams 23, Vaughn 14, Kübra Erat, Ervin 10, Manolya Kurtulmuş 15, Miray Şahin, Sanem Gamze Zeren, Slonjsak 6

1. Periyot: 25-9

Devre: 50-38

3. Periyot: 68-56

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 87-76 yendi.

Bu sonuçla Beşiktaş TRC İnşaat, 6. maçında ilk galibiyetini elde etti.

Bahar Çağlar, Ahmet Kemal, Elazığ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:44 Kaynak: AA
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