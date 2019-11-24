Son Dakika Haberleri: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: AntakyaHakemler: Yücel Çilingir, Benhür İrcel, Hande ÖztürkHatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 12, Özge Yavaşn 4, Gajic 12, Peters 23, Magarity, Gizem Başaran 2, Ben Abdelkader 15, Melike Tuğba Oral 2Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş, Ceren Gökdemir, White 24, Tuğçe İnöntepe...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Antakya

Hakemler: Yücel Çilingir, Benhür İrcel, Hande Öztürk

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 12, Özge Yavaşn 4, Gajic 12, Peters 23, Magarity, Gizem Başaran 2, Ben Abdelkader 15, Melike Tuğba Oral 2

Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş, Ceren Gökdemir, White 24, Tuğçe İnöntepe 10, Derin Yaya 11, Nazlıcan Yalçındağ, Bahar Öztürk 13, Goodlett 18, Nilay Aydoğan

1.Periyot: 16-24

Devre: 40-41

3.Periyot: 53-55

Beş faulle çıkan: 37.05 Derin Yaya (Çankaya Üniversitesi)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Çankaya Üniversitesi deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 76-70 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Gizem Başaran , Özge Karataş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rıdvan Dilmen, Vedat'ın 4 hafta sonra takıma döneceğini açıkladı!
Sheffield United ile Manchester United 3-3 berabere kaldı Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti! Göztepe, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 01:52:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]