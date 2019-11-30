Salon: Elazığ İl Özel İdare
Hakemler: Turgut Işık, Ahmet Murat Arıkan, Seda Esen
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 7, Williams 43, Vaughn 24, Kübra Erat, Ervin 8, Manolya Kurtulmuş, Miray Şahin 5, Sanem Gamze Zeren 5, Slonjsak 3
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: İrem Naz Topuz 3, Sera Özelçi 11, Adams 18, Prince 21, Dikaioulaku 19, Melis Uçar 2, Nur Nihan Dabakoğlu 10, Ivashchanka, Nuran Tutsak 2
1. Periyot: 23-19
Devre: 49-42
3. Periyot: 71-63
Beş faulle çıkan: 33.05 Nihan Demirkol (Birevim Elazığ İl Özel İdare)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin yedinci haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u evinde 95-86 mağlup etti.