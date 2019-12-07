Son Dakika Haberleri: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Sertan Kırklar, Halil Erkoç, Hande ÖztürkSamsun Canik Belediyespor: Harris 25, Fatma Dilara Azaklı, Madden 9, Saadet Aysu Keskin 9, Trajchevska 12, Nikolic 15, Dilan Çelik, Neslihan Külekçi 2, Neslihan Demir 3, Kayra Güler Sağlam 2İzmit Belediyespor:...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Sertan Kırklar, Halil Erkoç, Hande Öztürk

Samsun Canik Belediyespor: Harris 25, Fatma Dilara Azaklı, Madden 9, Saadet Aysu Keskin 9, Trajchevska 12, Nikolic 15, Dilan Çelik, Neslihan Külekçi 2, Neslihan Demir 3, Kayra Güler Sağlam 2

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 9, Defne Melissa Paylar, Ezgi Manlacı 3, Warley 16, Willams 14, Yasemin Güneş 2, Gizem Yavuz 8, Grigalauskyte 10, Nazlı Bircan Gökdemir 8, Cado 9, Gamze Takmaz 11, Melek Yusufoğlu

1. Periyot: 10-33

Devre: 33-59

3. Periyot: 53-71

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 90-77 mağlup etti.

Canik Belediyespor, Neslihan Demir, Aysu Keskin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki kez evlenip boşanan Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşırtan nafaka çıkışı
Erdoğan, Abdullah Gül'le arasında geçen 'Şehir Üniversitesi' diyaloğunu anlattı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması: Halk Bankası'nı dolandırmaya çalışıyorlar Galatasaray hasretini sona erdirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 03:26:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]