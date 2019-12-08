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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Antakya Hakemler: Tekin Özibir, Alper Elçikova, Mesut Öztürk Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 14, İdil Türk, Peters 24, Hülya Çoklar 2, Magarity 8, Dürdane Gülşah Gümüşay 4, Gizem Başaran, Ben Abdelkader 24, Melike Tuğba Oral 4Birevim Elazığ İl Özel İdare: Manolya Kurtulmuş 3,...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Antakya


Hakemler: Tekin Özibir, Alper Elçikova, Mesut Öztürk


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 14, İdil Türk, Peters 24, Hülya Çoklar 2, Magarity 8, Dürdane Gülşah Gümüşay 4, Gizem Başaran, Ben Abdelkader 24, Melike Tuğba Oral 4

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Manolya Kurtulmuş 3, Nihan Demirkol 10, Williams 20, Miray Şahin, Vaughn 14, Sanem Gamze Zeren, Kübra Erat 13, Slonjsak 8, Ervin 11

1. Periyot: 20-13


Devre: 35-38

3. Periyot: 55-62

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, evinde Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 80-79 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Antakya, Elazığ, Hatay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:28 Kaynak: AA
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