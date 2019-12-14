Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Ahmet CömertGalatasaray: Işıl Alben 12, Funda Nakkaşoğlu, Hartley 22, Macaulay 14, Tilbe Şenyürek 16, Meltem Yıldızhan 2, Şerife Alperi Onar 4, Sude Yılmaz 3, Sinem Ataş 6, Stankovic 18, Mısra Albayrak 3, İnci Güçlü 1Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Prince 40, İrem Naz Topuz...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Ahmet Cömert

Galatasaray: Işıl Alben 12, Funda Nakkaşoğlu, Hartley 22, Macaulay 14, Tilbe Şenyürek 16, Meltem Yıldızhan 2, Şerife Alperi Onar 4, Sude Yılmaz 3, Sinem Ataş 6, Stankovic 18, Mısra Albayrak 3, İnci Güçlü 1

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Prince 40, İrem Naz Topuz 2, Ivashchanka 7, Sengi Tonguç 6, Dikaioulaku 21, Nur Nihan Dabakoğlu, Sera Özelçi 2, Nurat Tutsak 5

1. Periyot: 26-24

Devre: 47-45

3. Periyot: 72-63

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray, sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 101-83 yendi.

Galatasaray, ligde 7. galibiyetini elde ederken, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ise 7. yenilgisini aldı.

Işıl Alben, basketbol, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu'dan "Adana'daki festivale yasak" açıklaması Açıklaması
Galatasaray bu sezon 5. kez penaltıdan gol buldu Ankaragücü 6 hafta sonra puanla tanıştı Galatasaraylı taraftarlar iki takımı da tribüne çağırdı

Son Dakika Haberleri
22:20 MKE Ankaragücü - Son Dakika Spor
22:20 Arjantin'de Türkiye Jokey Kulübü Koşusu düzenlendi - Son Dakika Spor
22:15 Galatasaray'da Selçuk İnan'a ıslıklı protesto! - Son Dakika Spor
22:11 Belhanda'dan bu sezonki 4. gol - Son Dakika Spor
22:09 Takımın asist lideri Ömer Bayram - Son Dakika Spor
22:06 Galatasaray bu sezon 5. kez penaltıdan gol buldu - Son Dakika Spor
22:02 Ankaragücü 6 hafta sonra puanla tanıştı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 22:33:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]