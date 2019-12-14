Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Kocaeli AtatürkHakemler: Tahsin Kuzu, İzel Deniz Pehlivan, Burak Yılmazİzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Talbert 4, Williams 31, Gizem Yavuz 10, Grigalauskyte 4, Nazlı Bircan Gökdemir 4, Cado 13, Gamze Takmaz, Melek YusufoğluFenerbahçe Öznur Kablo: Williams 15, Ayşe Cora 4, Olcay...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Tahsin Kuzu, İzel Deniz Pehlivan, Burak Yılmaz

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Talbert 4, Williams 31, Gizem Yavuz 10, Grigalauskyte 4, Nazlı Bircan Gökdemir 4, Cado 13, Gamze Takmaz, Melek Yusufoğlu

Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 15, Ayşe Cora 4, Olcay Çakır Turgut 11, Sevgi Uzun, Tuğçe Canıtez 6, Iagupova 21, Zandalasini 14, Stokes 14, Anna Cruz

1. Periyot: 20-25

Devre: 30-42

3. Periyot: 49-63

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 85-66 yendi.

Bu arada İzmit Belediyesi ile Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneğinin ortaklığıyla düzenlenen "Hayalsiz Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında maç öncesi taraftarlar, getirdikleri pelüş oyuncakları sahaya attı.

Oyuncaklar, Kocaeli'nin şehir merkezine uzak okullarında okuyan ve oyuncak alma imkanı bulunmayan çocuklara hediye edilecek.

Mustafa Kemal Atatürk, Öznur Kablo, Kocaeli, Kuzu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:52 Kaynak: AA
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