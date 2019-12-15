Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür MerkeziHakemler: Turgut Işık, Mustafa Akıllıoğlu, Ayhan BaykaraBeşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 13, Bahar Çağlar 3, Anderson 31, Snytsina 18, Elif Emirtekin 8, Melek Uzunoğlu, Melisa Korkmaz 2, Yağmur Yıldız, Elif Bayram, Nisa Yalçın, Middleton 6Hatay...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Merkezi

Hakemler: Turgut Işık, Mustafa Akıllıoğlu, Ayhan Baykara

Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 13, Bahar Çağlar 3, Anderson 31, Snytsina 18, Elif Emirtekin 8, Melek Uzunoğlu, Melisa Korkmaz 2, Yağmur Yıldız, Elif Bayram, Nisa Yalçın, Middleton 6

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 13, Peters 16, Hülya Çoklar 3, Magarity 3, Abdelkader 2, Asena Yalçın 2, İdil Türk 3, Dürdane Gülşah Gümüşay 3, Gizem Başaran 8, Melike Tuğba Oral

1. Periyot: 14-16

Devre: 35-34

3. Periyot: 66-43

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın son maçında Beşiktaş TRC İnşaat, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 81-53 yendi.

Bahar Çağlar, Turgut Işık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 06:50 Kaynak: AA
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